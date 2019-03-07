Трамп відкритий до нових переговорів з Кім Чен Ином, - Болтон

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

При цьому інформації про нові переговори поки немає

Президент США Дональд Трамп готовий до продовження діалогу з лідером Північній Кореї КНДР Кім Чен Ином з денуклеаризації півострова. Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Reuters.

За словами Болтона, "президент явно відкритий для нових переговорів. Подивимося, коли вони будуть заплановані і як будуть готуватися".

Нагадаємо, джерела АР повідомили, що КНДР відновлює ракетний полігон Сохэ після провальних переговорів Дональда Трампа і Кім Чен Ина у В'єтнамі. При цьому Пхеньян обіцяв ще на першому саміті лідерів Північної Кореї і США в минулому році демонтувати об'єкт повністю.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.

Трамп буде дуже розчарований в лідері Північної Кореї Кім Чен Ині, якщо інформація про відновлення ракетного полігону в КНДР підтвердиться. У той же час Трамп вважає, що говорити про відновлення Північною Кореєю ядерних випробувань ще занадто рано.