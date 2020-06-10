США "абсолютно готові" вийти з ядерної угоди з Росією, - WP

Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)

Термін дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь закінчиться в лютому 2021 року

США абсолютно готові не продовжувати Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). У той же час у Вашингтоні продовжують розглядати всі пов'язані з ним варіанти.

Про це пише Washington Post з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

"Ми абсолютно готові піти. Але я би пом'якшив це, сказавши, що насправді всі варіанти розглядаються", - заявило джерело в адміністрації США.

Зазначимо, термін дії ДСНО, який ще називають СНО-3 і новим ДСНО, закінчиться в лютому 2021 року, якщо Москва і Вашингтон не дійдуть до згоди щодо продовження угоди.

У травні спецпосланець президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявляв, що продовжити ДСНО можливо, однак це "неправильна основа на майбутнє".

"Правильна основа для майбутнього - це тристоронній підхід, в основі якого лежить ефективна перевірка", - зазначив він.

Влада США наполягає на залученні Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, щоб укласти тристоронню угоду.

Пекін відкидає таку можливість. Так, 9 червня в Пекіні офіційний представник китайського Мзс Хуа Чуньин, Китай не буде брати участі в переговорах з Росією і США про контроль над озброєннями, повідомляє РИА "Новости".

За її словами, США постійно намагаються втягнути Китай в обговорення питання про продовження російсько-американського договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), але за цим стоїть бажання перекласти відповідальність з себе на інші країни.

У свою чергу Біллінгслі на своїй сторінці в Twitter закликав Китай переглянути рішення не брати участі у тристоронніх переговорах з Росією щодо стратегічної стабільності.

"Щоб досягти статусу великої держави, потрібно поводитися з відповідальністю великої держави. Досить великої стіни секретності з вибудовуванням ядерних сил", - зазначив Біллінгслі, додавши, що у Відні китайську сторону чекає місце за столом переговорів.

Нагадаємо, в даний момент США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

За словами Маршалла Біллінгслі, Сполучені Штати домовилися з Росією провести переговори з ядерних озброєнь і за новою угодою.

Зазначимо, Договір СНО-3 був підписаний Росією і США в 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їхні сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ

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Автор: Надія Собенко