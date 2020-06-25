Трамп оцінив переговори з Росією щодо ядерної угоди

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Термін дії СНО-3 закінчиться в лютому 2021 року, якщо США і РФ не продовжать угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-американські переговори з питань контролю над ядерними озброєннями та про перспективи їх скорочення йдуть дуже добре. За його словами, і в Вашингтоні, і в Москві зацікавлені в успіху переговорів.

Таку заяву Трамп зробив під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції у Вашингтоні, трансляція якої велася в Twitter Білого дому.

"Ми також працюємо прямо зараз з Росією над збройовим договором. Це дуже велика справа. Конкретно щодо ядерних озброєнь. Але ми напружено працюємо, і, думаю, можу сказати, що у нас в цьому плані справи йдуть дуже добре. Ми є двома країнами, які бажають, щоб це відбулося", - сказав він.

Крім того, Трамп охарактеризував відносини з Росією як хороші.

"Це добре і для Польщі", - сказав він, звертаючись до польського президента.

Нагадаємо, в даний момент США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

За словами Маршалла Біллінгслі, Сполучені Штати домовилися з Росією провести переговори щодо ядерних озброєнь і за новою угодою.

Влада США наполягає на залученні Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, щоб укласти тристоронню угоду, однак Пекін відкидає таку можливість.

Зазначимо, Договір СНО-3 був підписаний Росією і США в 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після набуття ним чинності і надалі їхні сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ.

Термін дії СНО-3 закінчиться в лютому 2021 року, якщо Москва і Вашингтон не дійдуть згоди щодо продовження угоди.

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Автор: Надія Собенко