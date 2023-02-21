Украина вскоре получит от США первый транш бюджетной помощи, - Шмыгаль
Представители Украины во время визита американского лидера Джо Байдена и его команды обсуждали вопросы сотрудничества стран. В том числе, поднималась тема финансовой помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По его словам, был поднят вопрос быстрого восстановления, на который Соединенные Штаты направляют 1,5 млрд долларов, а также выделение более 1 млрд долларов в поддержку энергетики Украины и Молдовы.
"Мы также рассчитываем как можно быстрее получить первый транш анонсированного ранее бюджетного пособия в размере 10 млрд долларов. Это важный элемент нашей финансовой устойчивости", - рассказал Шмыгаль.
Напомним, Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.
Отметим, 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве, чтобы оценить результаты деятельности Украины. Чего ждать в результате переговоров Украины с МВФ - читайте в материале РБК-Украина.
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