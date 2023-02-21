ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вскоре получит от США первый транш бюджетной помощи, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Вторник 21 февраля 2023 16:48
Украина вскоре получит от США первый транш бюджетной помощи, - Шмыгаль Фото: Украина вскоре получит от США первый транш на 10 млрд долларов (kmu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Представители Украины во время визита американского лидера Джо Байдена и его команды обсуждали вопросы сотрудничества стран. В том числе, поднималась тема финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, был поднят вопрос быстрого восстановления, на который Соединенные Штаты направляют 1,5 млрд долларов, а также выделение более 1 млрд долларов в поддержку энергетики Украины и Молдовы.

"Мы также рассчитываем как можно быстрее получить первый транш анонсированного ранее бюджетного пособия в размере 10 млрд долларов. Это важный элемент нашей финансовой устойчивости", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

Отметим, 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве, чтобы оценить результаты деятельности Украины. Чего ждать в результате переговоров Украины с МВФ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Денис Шмыгаль
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку