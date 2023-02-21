Украина вскоре получит от США первый транш бюджетной помощи, - Шмыгаль

Фото: Украина вскоре получит от США первый транш на 10 млрд долларов (kmu.gov.ua)

Представители Украины во время визита американского лидера Джо Байдена и его команды обсуждали вопросы сотрудничества стран. В том числе, поднималась тема финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, был поднят вопрос быстрого восстановления, на который Соединенные Штаты направляют 1,5 млрд долларов, а также выделение более 1 млрд долларов в поддержку энергетики Украины и Молдовы. "Мы также рассчитываем как можно быстрее получить первый транш анонсированного ранее бюджетного пособия в размере 10 млрд долларов. Это важный элемент нашей финансовой устойчивости", - рассказал Шмыгаль.