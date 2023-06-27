США выделяют новый военный пакет для Украины. Что в него войдет

В ведомстве отметили, что помощь Украине предоставляют в рамках сокращения вооружений США.

"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ", - уточняют в Пентагоне.

В новый пакет для Украины вошли:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

боеприпасы и системы для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

30 боевых машин пехоты Bradley;

25 бронетранспортеров Stryker;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

ПТРК Javelin;

противотанковые системы AT-4;

противоброневые ракеты;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

тепловизионные системы и приборы ночного видения;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Отметим, ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что в этот пакет войдет бронированная техника типа Bradley и Stryker, а также боеприпасы для различных систем.

Передача проходит на фоне сообщений о потерях в ходе летнего контрнаступления. По данным The New York Times, повреждены или уничтожены не менее 17 Bradley, которые вероятнее всего подрывались на оборудованных россиянами минных полях. Украинская сторона не называет точное количество поврежденных машин, но отмечает их качества, которые помогают сохранить жизни бойцов.

Как США помогают Украине

На прошлой неделе украинское посольство подсчитало, что с начала полномасштабной агрессии РФ американские партнеры предоставили суммарно около 63 млрд долларов помощи.

В частности, 19,3 млрд через механизмы Всемирного банка на бюджетную поддержку Украины. Гуманитарная помощь составила 2,1 млрд, военная - более 40 млрд долларов.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Украина получит еще 1,3 млрд долларов на восстановление. А до сентября - еще 3,7 млрд экономической помощи.