Австрия восстанавливает сообщение Вена-Чоп: названа дата

Команда Австрийских железных дорог возобновляет курсирование беспересадочного вагона №430 Вена - Чоп - Вена. Он вернется на рейс уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог, беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена - Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28), а завтра - на обратном маршруте Чоп - Вена.

По данным "Укрзализныци" расписание движения без изменений: отправление из Чопа в 03:28, прибытие в Вену в 11:21.

Почему поезд не курсировал

Вчера в результате проведения технического обслуживания подвижного состава представители австрийской железной дороги объявили о срочной отмене беспересадочного вагона №430 Чоп - Вена - Чоп.

Напомним, УЗ запустила первый тестовый поезд, следовавший евроколеей из Польши в Рава-Русской.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что украинцы теперь могут вернуть средства за билеты в купе и плацкарты.

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