Австрия восстанавливает сообщение Вена-Чоп: названа дата
Команда Австрийских железных дорог возобновляет курсирование беспересадочного вагона №430 Вена - Чоп - Вена. Он вернется на рейс уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".
Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог, беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена - Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28), а завтра - на обратном маршруте Чоп - Вена.
По данным "Укрзализныци" расписание движения без изменений: отправление из Чопа в 03:28, прибытие в Вену в 11:21.
Почему поезд не курсировал
Вчера в результате проведения технического обслуживания подвижного состава представители австрийской железной дороги объявили о срочной отмене беспересадочного вагона №430 Чоп - Вена - Чоп.
Напомним, УЗ запустила первый тестовый поезд, следовавший евроколеей из Польши в Рава-Русской.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что украинцы теперь могут вернуть средства за билеты в купе и плацкарты.
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