США надають новий військовий пакет для України. Що до нього увійде

У відомстві наголосили, що допомогу Україні надають у рамках скорочення озброєнь США.

"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнюють у Пентагоні.

В новий пакет для України увійшли:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

боєприпаси та системи для розчищення перешкод;

обладнання для розмінування;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

30 бойових машин піхоти Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

ПТРК Javelin;

протитанкові системи AT-4;

протиброневі ракети;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Зазначимо, раніше Reuters з посиланням на джерела писав, що до цього пакета увійде броньована техніка типу Bradley і Stryker, а також боєприпаси для різних систем.

Передача відбувається на тлі повідомлень про втрати під час літнього контрнаступу. За даними The New York Times, пошкоджено або знищено не менше 17 Bradley, які найімовірніше підривалися на обладнаних росіянами мінних полях. Українська сторона не називає точну кількість пошкоджених машин, але наголошує на їхніх якостях, які допомагають зберегти життя бійців.

Як США допомагають Україні

Минулого тижня українське посольство підрахувало, що від початку повномасштабної агресії РФ американські партнери надали сумарно близько 63 млрд доларів допомоги.

Зокрема, 19,3 млрд через механізми Світового банку на бюджетну підтримку України. Гуманітарна допомога склала 2,1 млрд, військова - понад 40 млрд доларів.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Україна отримає ще 1,3 млрд доларів на відновлення. А до вересня - ще 3,7 млрд економічної допомоги.