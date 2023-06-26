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Bradley и не только. США завтра объявят новый пакет военной помощи Украине, - Reuters

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Понедельник 26 июня 2023 19:23
Bradley и не только. США завтра объявят новый пакет военной помощи Украине, - Reuters Фото: США завтра объявят новый пакет военной помощи Украине, в который войдут Bradley (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки завтра, 27 июня, объявят о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи на 500 млн долларов. В него войдет бронетехника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишут журналисты, этот пакет должен показать, что решимость США помогать Украине не ослабла после попытки бунта в России.

Нашей стране, по информации источника Reuters, хотят предоставить наземную технику, в том числе 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

Также источник издания добавил, что в рамках нового пакета Украина получит боеприпасы для HIMARS, противотанковое оружие, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Помощь Украина от США

Напомним, США с начала полномасштабного вторжения России в Украину являются одним из основных союзников для нашей страны.

Украинские защитники уже получили от американцев помощь на 63 миллиарда долларов. Из этой суммы на военную помощь было предусмотрено около 40 миллиардов долларов.

В частности, США передали бронетехнику, зенитные ракетные комплексы, боеприпасы, патрульные катера. К осени также планируются поставки танков M1 Abrams.

Более детально о помощи США - читайте в материале РБК-Украина.

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