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США предоставили гуманитарную помощь Судану и соседним странам на 245 млн долларов

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Среда 24 мая 2023 01:17
США предоставили гуманитарную помощь Судану и соседним странам на 245 млн долларов Фото: США передали Судану и соседним странам 245 млн долларов гумпомощи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки передали 245 млн долларов на гуманитарные нужды в Судан и соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина с сообщением на заявление Госдепартамента США.

Помощь получат Судан, Чад, Египет, Южный Судан и Центральноафриканская Республика. 143 млн долларов передало Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента, еще 103 – Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию.

"Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры могут удовлетворить новые потребности, связанные с текущим конфликтом, в результате которого около 840 000 человек были перемещены внутри страны и еще 250 000 человек были вынуждены сбежать с 15 апреля", - заявили в Госдепе.

Общий объем помощи этим странам в 2023 финансовом году уже составляет 880 млн. долларов. Они направляются на обеспечение продовольствием, водой, медицинским обслуживанием и другой жизненно необходимой помощью внутренне перемещенных лиц, беженцев и других лиц, страдающих конфликтом.

Какая ситуация в Судане сейчас

Напомним, 15 апреляв столице Судана и ряде других городов начались сражения между армией страны и Силами быстрого реагирования. По данным ВОЗ, около 705 человек погибли, еще 5287 получили ранения, а около 1,1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, в стране возник политический и гуманитарный кризис.

Также из - за боевых действий в Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН.

А 20 мая стороны сообщили о заключении семидневного перемирия. Однако многочисленные предварительные соглашения о прекращении огня были нарушены.

Все подробности о том, что происходит в Судане и при чем здесь ППК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.

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