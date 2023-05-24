США надали гуманітарну допомогу Судану та сусіднім країнам на 245 млн доларів

Сполучені Штати Америки передали 245 млн доларів на гуманітарні потреби в Судан та сусідні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням на заяву Держдепартаменту США .

Допомогу отримають Судан, Чад, Єгипет, Південний Судан та Центральноафриканська Республіка. 143 млн доларів передало Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції Державного департаменту, ще 103 - Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку.

"Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери можуть задовольнити нові потреби, пов'язані з поточним конфліктом, внаслідок якого близько 840 000 людей було переміщено всередині країни та ще 250 000 осіб були змушені втекти з 15 квітня", - заявили в Держдепі.

Загальний обсяг допомоги цим країнам в 2023 фінансовому році вже складає 880 млн доларів. Вони направляються на забезпечення продовольством, водою, медичним обслуговуванням та іншою життєво необхідною допомогою внутрішньо переміщених осіб, біженців та інших осіб, які потерпають від конфлікту.

Яка ситуація в Судані зараз

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст почались бої між армією країни та Силами швидкого реагування. За даними ВООЗ, близько 705 людей загинули, ще 5287 - отримали поранення, а близько 1,1 млн осіб були вимушені покинути свої домівки. Крім цього, в країні виникла політична та гуманітарна криза.

Також через бойові дії в Судані загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

А 20 травня сторони повідомили про заключення семиденного перемир'я. Однак, численні попередні угоди про припинення вогню було порушено.

Усі подробиці про те, що відбувається в Судані і до чого тут ППК "Вагнера", можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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