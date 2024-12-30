США предоставят Украине 15 млрд долларов от замороженных российских активов: подробности

Он также сообщил, что Минфин Украины и Всемирный банк подписали соответствующее соглашение, предусматривающее использование этой суммы в рамках проекта PEACE in Ukraine.

По его словам, этот финансовый пакет является частью более широкой инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7.

Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины", - подчеркнул премьер-министр.

Замороженные активы РФ

Замороженные активы России стали одним из ключевых финансовых инструментов для поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Активы РФ, которые были заблокированы в результате международных санкций, охватывают как государственные резервы, так и частную собственность российских олигархов, связанных с Кремлем.

По разным оценкам, общая сумма замороженных активов превышает $300 миллиардов. Среди них: резервы Центрального банка России, хранившиеся в иностранных банках, а также имущество и финансы российских государственных компаний.

Известно, что значительная часть этих средств принадлежит влиятельным бизнесменам, которые активно поддерживают агрессивную политику российских властей.

Ранее в ЕС и США уже были изъяты десятки роскошных особняков и судов, принадлежавших российским олигархам, санкции против которых стали ответом на развязанную войну.

Комиссар по экономике ЕС Валдис Домбровскис недавно заявил о необходимости рассмотреть механизмы использования замороженных активов российского центрального банка для возмещения ущерба, нанесенного Украине.

Известно, что Украина уже начала постепенно получать первые средства от замороженных российских активов, о чем недавно сообщил Шмыгаль. По его словам, Исполнительный совет Всемирного банка одобрил выделение 2 миллиардов долларов через механизм поддержки политики развития (DPL).