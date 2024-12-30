США нададуть Україні 15 млрд доларів від заморожених російських активів: подробиці

Він також повідомив, що Мінфін України і Світовий банк підписали відповідну угоду, що передбачає використання цієї суми у межах проєкту PEACE in Ukraine.

За його словами, цей фінансовий пакет є частиною ширшої ініціативи, в рамках якої США надають Україні 20 мільярдів доларів у рамках ініціативи G7.

Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні видатки.

"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України", - наголосив прем'єр-міністр.

Заморожені активи РФ

Заморожені активи Росії стали одним із ключових фінансових інструментів для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Активи РФ, які були заблоковані внаслідок міжнародних санкцій, охоплюють як державні резерви, так і приватну власність російських олігархів, пов’язаних із Кремлем.

За різними оцінками, загальна сума заморожених активів перевищує $300 мільярдів. Серед них: резерви Центрального банку Росії, що зберігалися в іноземних банках, а також майно й фінанси російських державних компаній.

Відомо, що значна частина цих коштів належить впливовим бізнесменам, які активно підтримують агресивну політику російської влади.

Раніше в ЄС і США вже було вилучено десятки розкішних маєтків і суден, що належали російським олігархам, санкції проти яких стали відповіддю на розв’язану війну.

Комісар з економіки ЄС Валдіс Домбровскіс нещодавно заявив про необхідність розглянути механізми використання заморожених активів російського центрального банку для відшкодування збитків, завданих Україні.

Відомо, що Україна вже почала поступово отримувати перші кошти від заморожених російських активів, про що нещодавно повідомив Шмигаль. За його словами, Виконавча рада Світового банку схвалила виділення 2 мільярдів доларів через механізм підтримки політики розвитку (DPL).