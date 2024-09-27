США предоставят Румынии оборудование для обнаружения радиации

Заметим, что эта помощь от США готовится на фоне ядерных угроз российскому диктатору Владимиру Путину. Напомним, что недавно Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. В одном из своих обращений он заявил, что в России ядерное оружие якобы лучше, чем у НАТО.

Подробнее о ядерных угрозах Путина и их целях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в Украине вчера отреагировали на ядерные угрозы Путина.

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