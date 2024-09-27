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США предоставят Румынии оборудование для обнаружения радиации

Фото: Румыния получит оборудование для обнаружения радиации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США предоставят Румынии разнообразное оборудование на почти 2 млн долларов. Среди переданного будут устройства для выявления повышенного уровня радиации и несколько автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По данным издания, об этом стало известно из документов, подготовленных МВД Румынии для оформления получения такой помощи.

Оборудование, которое передаст США, стоит около 1,9 млн долларов и включает

  • транспортные средства;
  • портативное оборудование для обнаружения радиации;
  • сопутствующее снаряжение для специалистов, в том числе 400 специальных пейджеров;
  • три автомобиля Ford Ranger Wildtrak.

Известно, что переданное оборудование будет использовать полиция Румынии "для специфической деятельности, связанной с обнаружением и идентификацией радиоактивных материалов".

Заметим, что эта помощь от США готовится на фоне ядерных угроз российскому диктатору Владимиру Путину. Напомним, что недавно Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. В одном из своих обращений он заявил, что в России ядерное оружие якобы лучше, чем у НАТО.

Подробнее о ядерных угрозах Путина и их целях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в Украине вчера отреагировали на ядерные угрозы Путина.

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