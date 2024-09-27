США нададуть Румунії обладнання для виявлення радіації

США передадуть Румунії різноманітне обладнання на майже 2 млн доларів. Серед переданого будуть пристрої для виявлення підвищеного рівня радіації та кілька автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
За даними видання, про це стало відомо з документів, які готує МВС Румунії для оформлення отримання такої допомоги.
Обладнання, яке передасть США, коштує близько 1,9 млн доларів, та включає
Відомо, що передане обладнання буде використовувати поліція Румунії "для специфічної діяльності, пов’язаної з виявленням та ідентифікацією радіоактивних матеріалів".
Зауважимо, що дана допомога від США готується на фоні ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна. Нагадаємо, що нещодавно Путін в черговий раз вдався до ядерного шантажу. В одному зі своїх звернень він заявив, що у Росії ядерна зброя нібито є кращою ніж у НАТО.
Детальніше про ядерні погрози Путіна та їх цілі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що в Україні вчора також відреагували на ядерні погрози Путіна.
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