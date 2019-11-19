У США почалися публічні слухання ключових свідків у справі про імпічмент Трампа

Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

У Конгресі дають свідчення Олександр Віндман, Дженніфер Вільямс, Курт Волкер і Тому Моррісон

В Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у вівторок, 19 листопада, почалися публічні слухання чотирьох ключових свідків у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, першими в Палаті представників виступлять двоє чиновників Білого дому - експерт з питань України Олександр Віндман і помічниця віце-президента США Дженніфер Вільямс.

Після них свідчення будуть давати колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер і колишній головний радник з Росії та Європи у Раді національної безпеки Том Моррісон.

Імпічмент Трампа: свідчать Александр Віндман та Дженіфер Вільямс Імпічмент Трампа: слухання підполковника Александра Віндмана та спеціальної радниці віце-президента Пенса Дженіфер Вільямс Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Нагадаємо, Віндман дав свідчення у Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампа. Як зазначається, Александер Віндман - перший свідок, який безпосередньо був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, у США оприлюднили свідчення помічниці по зовнішньої політики віце-президента Дженніфер Вільямс. Помічниця Майка Пенси під час свідчень в Конгресі критикувала телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і назвала його "недоречним".

5 листопада комітети Конгресу США опублікували дві стенограми, отриманих в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Мова про розшифровках показань Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.

Додамо, що президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.