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За імпічмент Трампа виступає більша частина американців

Новини » Політика     18.11.2019 - 21:52
За імпічмент Трампа виступає більша частина американців
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

З імпічментом Трампа погоджуються 51% американців

Більше половини американців вважають, що президента США Дональда Трампа потрібно притягнути до відповідальності і оголосити йому імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно з опитуванням, проведеним міжнародною компанією Ipsos, 51% опитаних вважають, що Трампу слід висунути обвинувачення і винести вирок у Сенаті США.

"19% респондентів відповіли, що засуджують Трампа, але йому не варто виносити імпічмент, а 25% опитаних вважають, що Трамп не зробив нічого поганого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проводить розслідування про те, чи давав Трамп неправдиві свідчення спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який займався розслідуванням можливого втручання Росії в американську виборчу кампанію в 2016 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Палата представників США закликала Трампа дати свідчення у справі про імпічмент. Президент США заявив, що розгляне можливість виступу в рамках розслідування.

Крім того, співробітник посольства Сполучених Штатів в Україні Девід Холмс розповів в Конгресі, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.

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