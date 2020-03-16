У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вакцина не буде доступна для широкого використання протягом 12-18 місяців

У Сполучених Штатах почалися випробування експериментальної вакцини від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що вчені з Вашингтонського науково-дослідного інституту почали першу фазу випробувань потенційної вакцини від коронавірусу, яка була розроблена в рекордно короткі терміни.

"Навіть якщо випробування вакцини будуть успішними, вона буде недоступною для широкого використання протягом 12-18 місяців", - заявив доктор Ентоні Фаучі з Національного інституту охорони здоров'я США.

Тим не менш, за словами доктора Фаучі, пошук вакцини "є невідкладним пріоритетом для громадського здоров'я".

"Нове дослідження, запущене з рекордною швидкістю, є важливим першим кроком до досягнення мети", - зазначив він.

Наголошується, що учасники не мають жодних шансів заразитися від щеплення, оскільки вони не містять самого коронавірусу.

Це не єдина потенційна вакцина від коронавірусу в процесі розробки. Десятки дослідницьких груп по всьому світу прагнуть створити вакцину проти COVID-19.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавіруса.

Крім того, 6 березня Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавіруса 8,3 млрд доларів. Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я.