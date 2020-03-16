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У США отримають експериментальну дозу вакцини від коронавірусу

Новини » В світі     16.03.2020 - 08:46
У США отримають експериментальну дозу вакцини від коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

Близько 45 волонтерів візьмуть участь у випробуваннях антикоронавірусної вакцини

Сьогодні, 16 березня, у дослідницькому центрі США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в місті Сіетл розпочнуться клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, 45 волонтерів віком від 18 до 55 років візьмуть участь у випробуваннях. Вони будуть отримувати різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, що базується у штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров’я США (NIH).

Також зазначають про можливий початок клінічних випробувань антикоронавірусної вакцини розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-сіті. Захід планують провести у квітні.

Нагадаємо, Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів, які можуть бути використані в боротьбі проти поширення коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що з України в Європейський союз намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок, експорт яких був заборонений у зв'язку з поширенням коронавіруса.

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