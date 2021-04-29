США почали виведення військ з Афганістану: країну вже покинули близько 100 військових

Виведення військ США з Афганістану почався. Країну повітряним транспортом вже покинули близько 100 американських військових.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, військове командування США приступило до виведення американських військ з Афганістану. "Близько 100 військовослужбовців разом з технікою були перекинуті літаками", - зазначила вона, не уточнивши, куди саме їх направили.
Вона підкреслила, що скорочення чисельності військових США в Афганістані триває. "Ми як і раніше прихильні до виведення всього американського військового континенту до 11 вересня 2021 року", - уточнила представник Білого дому.
Нагадаємо, війська США і НАТО планують вивести з Афганістану в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде присвячений до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності США.
Крім того, Столтенберг заявляв, що рішення НАТО щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну на притулок для терористів.