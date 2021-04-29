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США начали вывод войск из Афганистана: страну уже покинули около 100 военных

Автор: РБК-Украина

Вывод войск США из Афганистана начался. Страну воздушным транспортом уже покинули около 100 американских военных.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, военное командование США приступило к выводу американских войск из Афганистана. “Около 100 военнослужащих вместе с техникой были переброшены самолетами”, - отметила она, не уточнив, куда именно их направили.

Она подчеркнула, что сокращение численности военных США в Афганистане продолжается. “Мы по-прежнему привержены к выводу всего американского военного континента до 11 сентября 2021 года”, - уточнила представитель Белого дома.

Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО продолжит миссии в Афганистане после сокращения присутствия США.

Кроме того, Столтенберг заявлял, что решение НАТО по миссии в Афганистане будет непростым. Существует риск того, что вывод войск НАТО может превратить страну в убежище для террористов.

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