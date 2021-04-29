США начали вывод войск из Афганистана: страну уже покинули около 100 военных

Вывод войск США из Афганистана начался. Страну воздушным транспортом уже покинули около 100 американских военных.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, военное командование США приступило к выводу американских войск из Афганистана. “Около 100 военнослужащих вместе с техникой были переброшены самолетами”, - отметила она, не уточнив, куда именно их направили. Она подчеркнула, что сокращение численности военных США в Афганистане продолжается. “Мы по-прежнему привержены к выводу всего американского военного континента до 11 сентября 2021 года”, - уточнила представитель Белого дома.