США начали вывод войск из Афганистана: страну уже покинули около 100 военных

Вывод войск США из Афганистана начался. Страну воздушным транспортом уже покинули около 100 американских военных.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, военное командование США приступило к выводу американских войск из Афганистана. “Около 100 военнослужащих вместе с техникой были переброшены самолетами”, - отметила она, не уточнив, куда именно их направили.
Она подчеркнула, что сокращение численности военных США в Афганистане продолжается. “Мы по-прежнему привержены к выводу всего американского военного континента до 11 сентября 2021 года”, - уточнила представитель Белого дома.
Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО продолжит миссии в Афганистане после сокращения присутствия США.
Кроме того, Столтенберг заявлял, что решение НАТО по миссии в Афганистане будет непростым. Существует риск того, что вывод войск НАТО может превратить страну в убежище для террористов.