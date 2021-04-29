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У НАТО заявили, що почали виводити свої війська з Афганістану

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 20:00
У НАТО заявили, що почали виводити свої війська з Афганістану Фото: НАТО виведуть свої війська з Афганістану до вересня цього року (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Північноатлантичний альянс почав виведення своїх військ з Афганістану. Сім тисяч військовослужбовців НАТО будуть виведені з Афганістану разом з військами Сполучених Штатів.

Про це заявив офіційний представник НАТО, передає AFP.

"Союзники по НАТО в середині квітня прийняли рішення почати виведення сил місії "Рішуча підтримка" до першого травня, і цей висновок почався. Це буде впорядкований, скоординований і продуманий процес", - заявив він.

Офіційний представник НАТО заявив, що безпека військ Альянсу "буде головним пріоритетом на кожному кроці, і ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб уберегти наш персонал від небезпеки".

Він зазначив, що у разі напад талібів під час виведення військ з Афганістану сили НАТО дадуть рішучу відповідь.

"Будь-які напади талібів під час виведення військ будуть зустрінуті рішучою відповіддю. Ми плануємо завершити виведення військ протягом декількох місяців", - сказав чиновник.

Нагадаємо, війська США і НАТО планують вивести з Афганістану в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде приурочене до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності США.

Крім того, Столтенберг заявляв, що рішення НАТО щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну на притулок для терористів.

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