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США залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів

Новини » Політика    06.01.2019 - 15:34
США залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон застеріг турецьку армію від військових дій щодо сирійських курдів

Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, США залишаться в північному сході Сирії, поки Туреччина не відмовиться від військових дій проти курдів. Він пояснив, що президент Дональд Трамп прихильний захисту союзників сирійської опозиції.

"Ми не думаємо, що турки мають вживати військові дії, які не повністю скоординовані та узгоджені з США, як мінімум, щоб не ставити під загрозу наші війська, а також, щоб вони відповідали вимозі президента про захист сирійських опозиційних сил", - заявив Болтон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують залишити на півдні Сирії частину військ на невизначений термін.

Зазначимо, після заяви Трампа про плани вивести війська з Сирії турецька сторона почала розгортання підрозділів в районах, які прилягають до північно-західного сирійського міста Манбідж. Також Туреччина заявляла про плани витіснити курдів далі на схід.

Також раніше стало відомо, що Трамп ще думає над виведенням американських військ з Афганістану.

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиТурциякурдыСирія
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