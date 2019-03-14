У США розпочали розслідування щодо угод Facebook про дані користувачів

Фото: Фейсбук (facebook-headquarters)

У Facebook Inc укладали угоди із близько 150 компаніями

Прокуратура Сполучених Штатів проводить кримінальне розслідування щодо угод, які уклала компанія Facebook із деякими з найбільших світових технологічних компаній. Як інформує РБК-Україна, про це повідомили джерела газети The New York Times.

Зокрема, у Нью-Йорку вимагають пред'явити в суді документи хоча би від двох відомих виробників смартфонів чи інших пристроїв. Зазначається, що обидві компанії вступили в партнерські відносини з Facebook Inc, при цьому отримали широкий доступ до персональних даних сотень мільйонів користувачів соцмережі.

Газеті відомо, що окрім цих двох компаній, Facebook Inc укладала угоди зі ще близько 150 компаніями, у тому числі з такими як Amazon, Apple, Microsoft і Sony. Договори дають право цим компаніям переглядати контакти користувачів та інші дані, при цьому іноді користувача могли не запитувати про згоду.

Варто зазначити, заявляє газета, що за останні два роки компанія Facebook припинила більшість партнерських відносин.

У Facebook заявили, що співпрацюють зі слідчими і суворо ставляться до розслідувань.

"Ми надали публічні свідчення, відповіли на питання і пообіцяли, що будемо продовжувати це робити", - заявив представник компанії.

Нагадаємо, раніше Facebook подала в суд на двох київських хакерів, які за допомогою шкідливих розширень браузера фільтрували дані профілю користувачів соцмережі і їх списки друзів. Хакерами виявились громадяни України Андрій Горбачов і Гліб Случевський.