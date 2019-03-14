ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США розпочали розслідування щодо угод Facebook про дані користувачів

Новини » Телеком & IT    14.03.2019 - 06:46
У США розпочали розслідування щодо угод Facebook про дані користувачів
Фото: Фейсбук (facebook-headquarters)

У Facebook Inc укладали угоди із близько 150 компаніями

Прокуратура Сполучених Штатів проводить кримінальне розслідування щодо угод, які уклала компанія Facebook із деякими з найбільших світових технологічних компаній. Як інформує РБК-Україна, про це повідомили джерела газети The New York Times.

Зокрема, у Нью-Йорку вимагають пред'явити в суді документи хоча би від двох відомих виробників смартфонів чи інших пристроїв. Зазначається, що обидві компанії вступили в партнерські відносини з Facebook Inc, при цьому отримали широкий доступ до персональних даних сотень мільйонів користувачів соцмережі.

Газеті відомо, що окрім цих двох компаній, Facebook Inc укладала угоди зі ще близько 150 компаніями, у тому числі з такими як Amazon, Apple, Microsoft і Sony. Договори дають право цим компаніям переглядати контакти користувачів та інші дані, при цьому іноді користувача могли не запитувати про згоду.

Варто зазначити, заявляє газета, що за останні два роки компанія Facebook припинила більшість партнерських відносин.

У Facebook заявили, що співпрацюють зі слідчими і суворо ставляться до розслідувань.

"Ми надали публічні свідчення, відповіли на питання і пообіцяли, що будемо продовжувати це робити", - заявив представник компанії.

Нагадаємо, раніше Facebook подала в суд на двох київських хакерів, які за допомогою шкідливих розширень браузера фільтрували дані профілю користувачів соцмережі і їх списки друзів. Хакерами виявились громадяни України Андрій Горбачов і Гліб Случевський.

 

В роботі Facebook та Instagram стався збій ЄС вказав Facebook і Twitter на недостатні заходи проти дезінформації
Новини України Facebookутечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся