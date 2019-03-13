У Facebook прокоментували збій в роботі соцмережі

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Компанія повідомила, що проблеми виникли не через DDoS-атаки

У компанії Facebook повідомили, що старанно працюють над усуненням причин збою в роботі соцмережі. Як інформує РБК-Україна, про це адміністрація соцмережі написала у мікроблозі в Twitter.

Компанія заявила, що працює над відновленням доступу для користувачів соцмережі і вирішує проблему, що викликала глобальний технічний збій також і в Instagram 13 березня.

"Ми знаємо, що сьогодні у багатьох користувачів виникли проблеми з доступом до додатків Facebook. Ми намагаємося вирішити проблему якомога швидше. Однак ми готові підтвердити, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою", - заявила адміністрація компанії.

Нагадаємо, 13 березня в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався збій. У обох соцмереж пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення. Зокрема, га проблеми з доступом до соцмереж поскаржилися користувачі України, Росії та Білорусі.

Раніше Facebook подала в суд на двох київських хакерів, які за допомогою шкідливих розширень браузера фільтрували дані профілю користувачів соцмережі і їх списки друзів. Хакерами виявились громадяни України Андрій Горбачов і Гліб Случевський.