Facebook подав до суду на двох українських хакерів

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Дії хакерів завдали компанії збитків більше 75 тис. доларів

Компанія Facebook подала в суд на двох київських хакерів, які з допомогою шкідливих розширень браузера відфільтровували дані профілю користувачів соцмережі і їх списки друзів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Beast.

Як наголошується, Андрій Горбачов і Гліб Случевський використовували онлайн-вікторини для встановлення шкідливих розширень браузера.

Чоловіки використовували псевдоніми, такі як "Олена Стельма", "Аманда Пітт" і "Ігор Коломієць". Їх схема працювала з 2018 року по жовтень 2018 року.

"Ця схема була розрахована на російськомовних користувачів. Це завдало збитків більше 75 тис. доларів, які витратили для боротьби з цією схемою", - говорять в компанії.

Раніше влада США обговорили кібербезпека з Facebook і Microsoft. Влади обговорили з компаніями заходи боротьби з хакерами, що становлять загрозу виборів і демократії.

Нагадаємо, 2 листопада 2018 року дані 257 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook виявилися розміщено у вільному доступі в інтернеті, в тому числі особисті повідомлення більш 80 тис. користувачів.