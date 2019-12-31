Росія може зупинити експорт нафти в Білорусь

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Москва і Мінськ не можуть домовитися з приводу ціни на нафту

Переговори Москви і Мінська про умови постачання російської нафти на білоруські НПЗ в 2020 році затягуються, у зв'язку з чим можливе припинення прокачування сировини з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується, припинення поставок нафти буде означати появу додаткових експортних обсягів російської суміші Urals на інших напрямках, зокрема у балтійських портах.

Москва і Мінськ не можуть домовитися щодо ціни на нафту, тарифу на транзит через територію Білорусі, а також про компенсацію за погіршення економіки білоруських нафтопереробних заводів після проведення податкового маневру в Російській Федерації.

На вирішення питання у країн залишилося менше доби. Інакше 1 січня 2020 року Росія припинить поставки нафти в напрямку Білорусі.

"Повний обсяг поставок за графіком вже точно не вийде, а поставлять у січні хоч щось- залежить від переговорів", - сказав один з джерел в галузі.

Нагадаємо, в Білорусі і Росії залишився низку неузгоджених питань щодо інтеграції держав. Уряди країн повинні погодити питання формування цін на нафту і газ, наслідків реалізації податкового маневру та усунення бар'єрів щодо доступу товарів на внутрішні національні ринки.