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У США почали клінічні випробування препарату від коронавірусу

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 09:03
У США почали клінічні випробування препарату від коронавірусу
Іллюстративне фото (УНІАН)

Результати будуть не раніше липня 2021 року

Національний інститут здоров’я США почав набирати учасників клінічних випробувань ефективності застосування гідроксихлорохіну для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомляє "Голос Америки".

Як зазначається, результати будуть не раніше липня 2021 року.

"Планують задіяти понад 500 дорослих пацієнтів, у яких підтверджено діагноз коронавірусу, які наразі перебувають в лікарнях чи відділеннях невідкладної допомоги в очікуванні шпиталізації", - йдеться у повідомленні.

Гідроксихлорохін наразі використовується для лікування малярії, вовчака та ревматоїдного артриту. Його eфективності у лікуванні коронавірусу не доведено. Втім, його використання активно просуває президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті. Він заявив, що зупиняти фінансування лікарень не можна.

Також український лідер підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу.

Рада прийняла це закон, а до цього комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував парламенту прийняти законопроект про забезпечення лікування коронавірусу.

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Новини України КоронавіруслечениеСполучені Штати Америки
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