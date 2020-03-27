Раді рекомендують ухвалити закон щодо забезпечення лікування коронавірусу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити в цілому

Комітет Верховної ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує парламенту ухвалити законопроект №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це свідчить висновок комітету, опублікований на сайті ВР.

У ньому зазначається, що комітет розглянув даний проект закону у ході засідання у п'ятницю, 27 березня.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді невідкладно включити зазначений законопроект до порядку денного позачергового засідання Верховної ради дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон", - сказано у висновку комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді з'явився текст законопроекту №3268. Цим проектом, зокрема, пропонується дозволити застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування, при наявності доведеної ефективності з лікування коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону був зареєстрований у Раді в п'ятницю, проте спочатку його текст був відсутній.

Додамо, глава МОЗ Ілля Ємець у своєму відеозверненні заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічним через неготовність медичної системи. Він підкреслив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак зараз його поширення ще можна локалізувати.