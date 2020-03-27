ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують ухвалити закон щодо забезпечення лікування коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 18:07
Раді рекомендують ухвалити закон щодо забезпечення лікування коронавірусу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити в цілому

Комітет Верховної ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує парламенту ухвалити законопроект №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це свідчить висновок комітету, опублікований на сайті ВР.

У ньому зазначається, що комітет розглянув даний проект закону у ході засідання у п'ятницю, 27 березня.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді невідкладно включити зазначений законопроект до порядку денного позачергового засідання Верховної ради дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон", - сказано у висновку комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді з'явився текст законопроекту №3268. Цим проектом, зокрема, пропонується дозволити застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування, при наявності доведеної ефективності з лікування коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону був зареєстрований у Раді в п'ятницю, проте спочатку його текст був відсутній.

Додамо, глава МОЗ Ілля Ємець у своєму відеозверненні заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічним через неготовність медичної системи. Він підкреслив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак зараз його поширення ще можна локалізувати.

Позачергове засідання Ради заплановане на неділю, - джерело У Раді з'явився текст законопроекту щодо забезпечення лікування коронавірусу
Новини України Верховна РадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся