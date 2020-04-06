ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський: жодна лікарня зараз не може бути закрита

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 13:55
Зеленський: жодна лікарня зараз не може бути закрита
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що зупиняти фінансування лікарень не можна

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив, що зупиняти фінансування лікарень не можна.

"До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування", - сказав Зеленський.

Зазначим, минулого тижня Володимир Зеленський підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу.

Рада прийняла це закон, а до цього комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував парламенту прийняти законопроект про забезпечення лікування коронавірусу.

Раніше МОЗ повідомляв, що за станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

В Україні зменшилась кількість нових хворих на коронавірус, - Шмигаль Іспанія повідомила про найнижчу кількість заражень за два тижні
Новини України Володимир ЗеленськийбольницаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся