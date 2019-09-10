У США відкриють розслідування проти Google

Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

На Google посилюється тиск унаслідок великого впливу на ринку

Влада Сполучених Штатів Америки (США) може відкрити велике розслідування про можливі порушення антимонопольного законодавства проти інтернет-компанії Google. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що слідчі спочатку встановлять, перешкоджала компанія Google конкуренції в сфері інтернет-реклами.

"В залежності від результатів першого етапу розслідування, воно може бути поширене на інші області", - йдеться у повідомленні.

Також слідчі посилює тиск на Google, дочірньої компанії інтернет-гіганта Alphabet унаслідок великого впливу на ринку.

Нагадаємо, кілька американських штатів почали антимонопольне розслідування відносно соціальної мережі Facebook. Кілька генпрокурорів штатів США проведуть розслідування відносно Facebook Inc на предмет того, чи не пригнічує соціальна мережа конкуренцію та не наражає користувачів на ризик.

Як повідомляло РБК-Україна, Більше 30 генеральних прокурорів штатів США планують почати розслідування відносно Google у зв'язку з можливими порушеннями антимонопольного законодавства.

Крім того, в червні Федеральна торгова комісія США планувала розпочати антимонопольну перевірку щодо Amazon і Facebook, а Мін'юст США - щодо Apple і Google.