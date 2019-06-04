США можуть провести антимонопольну перевірку Apple, Google, Amazon і Facebook

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Минулого разу перевірка Google тривала два роки

Федеральна торгова комісія планує почати антимонопольну перевірку щодо Amazon і Facebook, а Мін'юст США - щодо Apple і Google. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Відомства ще не вирішили, чи будуть вони починати цю процедуру, так як результати неможливо отримати швидко. Минулого разу перевірка Google тривала два роки.

Нагадаємо, Європейська комісія 20 березня наклала штраф в 1,49 млрд євро (1,60 млрд доларів) на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі.

Раніше Франція оштрафувала Google на 50 млн євро через те, що він не надав прозору і легкодоступну інформацію про політику отримання згоди на обробку даних. Постанову було прийнято після скарг, поданих двома правозахисними групами в травні минулого року, незабаром після вступу в силу важливої директиви GDPR.