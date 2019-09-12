Google заплатить майже 1 млрд євро в податковому спорі

Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Google заплатить у вигляді штрафу 500 млн євро

Інтернет-концерн Google погодився заплатити майже один мільярд євро, щоб домогтися припинення розслідування, яке ведеться проти нього у Франції вже кілька років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Google платить занадто мало податків у Франції, в той час як більша частина його доходів у Європі проходить через філію Google в Ірландії.

"Домовленість про те, що Google France і Google Ireland виплатять штраф у розмірі 500 млн євро, була досягнута в результаті мирової угоди. Фінансова прокуратура Франції розпочала розслідування стосовно Google в 2015 році", - йдеться у повідомленні.

Також, концерн погодився доплатити 465 млн євро у вигляді податків.

Нагадаємо, Google виплатить американській владі штраф у розмірі 170 млн доларів за порушення конфіденційності дітей на відео-платформі YouTube. YouTube визнав, що отримував доступ до наступних даних: місце розташування, історія відвідування веб-сайтів і номери телефонів неповнолітніх користувачів. Цей штраф став одним з найбільших, накладених в рамках закону про конфіденційність дітей в інтернеті. Раніше в цьому році в США оштрафували соцмережа TikTok на 5,7 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, дослідники з зовнішньої служби безпеки Google виявили операцію по злому iPhone, жертвами якої стали тисячі користувачів.