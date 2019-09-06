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Facebook потрапила під антимонопольне розслідування в США

Новини » Економіка    06.09.2019 - 17:51
Facebook потрапила під антимонопольне розслідування в США
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Прокурори цікавляться політикою Facebook

Кілька генпрокурорів штатів США проведуть розслідування щодо Facebook Inc на предмет того, чи не пригнічує соціальна мережа конкуренцію і чи не піддає користувачів ризику. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначила прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс, навіть найбільша соціальна мережа у світі повинна дотримуватися закону і поважати споживачів. За її словами, розслідування також торкнеться цін на рекламу Facebook.

З складу прокурорів, які розслідують діяльність компанії, також входять прокурори з Колорадо, Флориди, Айови, Небраска, північна Кароліна, Огайо, Теннессі і округу Колумбія.

Генеральна прокуратура Нью-Йорка заявила, що очікує, що до розслідування приєднаються інші штати.

Акції компанії Facebook Inc впали на 2% на початку торгів 6 вересня.

Нагадаємо, в червні Федеральна торгова комісія США планувала розпочати антимонопольну перевірку щодо Amazon і Facebook, а Мін'юст США - щодо Apple і Google.

Як повідомляло РБК-Україна, більше 30 генеральних прокурорів штатів США планують почати розслідування відносно Google у зв'язку з можливими порушеннями антимонопольного законодавства.

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