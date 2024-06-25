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США могут снять запрет на отправку военных подрядчиков в Украину, - CNN

Вашингтон, Вторник 25 июня 2024 22:44
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США могут снять запрет на отправку военных подрядчиков в Украину, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти США приближаются к тому, чтобы разрешить отправку в Украину военных подрядчиков, чтобы помочь с ремонтом и обслуживанием переданной американской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказали изданию четыре неназванных американских чиновника, такое предложение прорабатывается сотрудниками Администрации президента США Джо Байдена и окончательного одобрения от главы государства пока нет.

"Мы не приняли никаких решений, и любые обсуждения этого преждевременны. Президент абсолютно твердо решил, что не будет отправлять американские войска в Украину", - подчеркнул в комментарии CNN один из чиновников Адмиснистрации Байдена.

Источники издания сообщили, что в случае одобрения такое решение вступит в силу в этом году. Оно позволит Пентагону впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году предоставить контракты американским компаниям для работы на территории Украины. Это может ускорить ремонт и обслуживание вооружений, которые используют украинские защитники.

CNN напоминает, что сейчас американскую технику, которая получила повреждения на поле боя в Украине, приходится вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, что занимает немало времени.

Чиновники рассказали, что вопрос отправки военных подрядчиков начали серьезно обсуждать несколько месяцев назад из-за "успехов России на поле боя" и задержек в выделении нового финансирования для помощи Украине.

По словам источников издания, в регулярном обслуживании будут нуждаться истребители F-16, которые Украина должна получить уже летом.

Что предшествовало

Отметим, что США неоднократно отвергали возможность отправки своих военных в Украину. В частности, об этом заявлял президент Джо Байден.

Также недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун отверг возможность отправки военных инструкторов в Украину в ближайшее время.

По его словам, США могут принять такое решение только после завершения войны между Украиной и Россией.

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