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США можуть зняти заборону на відправку військових підрядників до України, - CNN

Вашингтон, Вівторок 25 червня 2024 22:44
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США можуть зняти заборону на відправку військових підрядників до України, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада США наближається до того, щоб дозволити відправку в Україну військових підрядників, щоб допомогти з ремонтом та обслуговуванням переданої американської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповіли виданню чотири неназвані американські чиновники, така пропозиція опрацьовується співробітниками Адміністрації президента США Джо Байдена і остаточного схвалення від глави держави поки немає.

"Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-які обговорення цього передчасні. Президент абсолютно твердо вирішив, що не відправлятиме американські війська в Україну", - наголосив у коментарі CNN один з чиновників Адмісністрації Байдена.

Джерела видання повідомили, що у разі схвалення таке рішення набуде чинності цього року. Воно дозволить Пентагону вперше після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надати контракти американським компаніям для роботи на території України. Це може прискорити ремонт та обслуговування озброєнь, які використовують українські захисники.

CNN нагадує, що зараз американську техніку, яка зазнала пошкоджень на полі бою в Україні, доводиться вивозити до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що займає чимало часу.

Чиновники розповіли, що питання відправки військових підрядників почали серйозно обговорювати кілька місяців тому через "успіхи Росії на полі бою" та затримки у виділенні нового фінансування для допомоги Україні.

За словами джерел видання, регулярного обслуговування потребуватимуть винищувачі F-16, які Україна має отримати вже влітку.

Що передувало

Зазначимо, що США неодноразово відкидали можливість відправлення своїх військових до України. Зокрема, про це заявив президент Джо Байден.

Також нещодавно голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун відкинув можливість відправлення військових інструкторів до України найближчим часом.

За його словами, США можуть ухвалити таке рішення лише після завершення війни між Україною та Росією.

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