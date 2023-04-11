США могут ввести санкции против "влиятельных лиц" Венгрии, - СМИ

Как отмечает венгерское издание, дипломатические источники утверждают, что объявить санкции могут уже 12 апреля, поскольку на эту дату запланирована пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмена.

Неназванные дипломаты уточнили, что может повториться ситуация 2014 года, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам. Это произошло на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Будапештом.

В издании пишут, что последнее время между странами также ухудшились отношения. В частности, это связано с резкими заявлениями Прессмана в адрес властей Венгрии. Посол раскритиковал венгерских чиновников за то, что они говорят о содействии миру, но их позиция склоняется в сторону России.

А премьер Венгрии Виктор Орбан публично обвинял американского дипломата в том, что он якобы давит на его правительство.

При этом Прессман ранее подчеркивал, что такие выпады в сторону Венгрии соответствуют позиции властей США.