Венгрия не поддержит движение Украины в ЕС из-за закона об образовании, - Сийярто

Венгрия не может поддерживать евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины. Причиной тому является украинский языковой закон.

"Я дал понять Илзе Брандс Кэрис, заместителю Генерального секретаря ООН по правам человека, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности", - написал Сийярто.

По его словам, в то время как 1300 венгерских школ и детсадов принимают детей и учеников, которые являются беженцами из Украины, то 99 венгерским начальным и средним школам в Украине якобы "угрожает закрытие из-за украинского закона об образовании".

Дополнительно

Отметим, отношения между Украиной и Венгрией обострились в 2017 году, когда Рада приняла закон об образовании. Он предполагает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. В ответ на что в Венгрии раскритиковали закон. Будапешт заявляет, что он якобы "ограничивает права национальных меньшинств".

Напомним, что это уже не первые подобные заявления со стороны венгерских властей. Недавно глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС только после изменений в законе об образовании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .