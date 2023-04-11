UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США можуть запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини, - ЗМІ

Фото: США можуть запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американський уряд, ймовірно, готується найближчим часом анонсувати санкції проти "впливових осіб" Угорщини. Такий крок може бути пов'язаний з погіршенням відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 444.hu.

Як зазначає угорське видання, дипломатичні джерела стверджують, що оголосити санкції можуть вже 12 квітня, оскільки на цю дату заплановано пресконференцію посла США в Угорщині Девіда Прессмена.

Неназвані дипломати уточнили, що може повторитися ситуація 2014 року, коли США заборонили в'їзд восьми угорським чинним та колишнім чиновникам. Це сталося на тлі погіршення відносин між Вашингтоном та Будапештом.

У виданні пишуть, що останнім часом між країнами також погіршилися стосунки. Зокрема, це пов'язано з різкими заявами Прессмана на адресу влади Угорщини. Посол розкритикував угорських чиновників за те, що вони говорять про сприяння миру, але їхня позиція схиляється до Росії.

А прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно звинувачував американського дипломата у тому, що він нібито тисне на його уряд.

При цьому Прессман раніше наголошував, що такі випади у бік Угорщини відповідають позиції влади США.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, стало відомо, що Угорщина домовилася з Росією про продовження імпорту нафти та газу.

Також ми писали, що Угорщина погрожує заблокувати членство України у Євросоюзі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУгорщинаВійна Росії проти України