Венгрия договорилась с "Газпромом" о продлении поставок газа

Во время визита министра иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Москву политик договорился о продолжении поставок газа и нефти с "Газпромом".

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, пишет РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Magyar Hang .

"Однако пока вопрос энергоснабжения является физическим, а не политическим или идеологическим, нравится нам это или нет, Россия и сотрудничество с ней будут оставаться решающими для энергетической безопасности Венгрии", - заявил Сиярто.

По словам министра, бесперебойные поставки российского газа якобы важны для Венгрии. Он отметил, что согласно договоренности, Будапешт сможет закупать больше газа, чем предусмотрено долгосрочным контрактом, в случае необходимости.

Второе соглашение расширило возможности для Венгрии по оплате части цены, превышающей 150 евро, независимо от текущей цены на газ, на условиях отсрочки.

Также Сиярто добавил, что была достигнута договоренность о поставках нефти через украинско-венгерскую границу.

"Для того чтобы сохранить транзит через Украину, венгерская компания MOL будет рассчитываться за транзит непосредственно с украинским оператором трубопроводной сети", - пишет издание.