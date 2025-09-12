RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

США могут признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма: в чем причина

Фото: сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма за массовую депортацию украинских детей со временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Сенаторы республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь, демократ Эми Клобучар и республиканка Кэти Бритт в четверг представили новый законопроект, направленный на усиление давления на Россию.

Документ предусматривает признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма в случае, если они не вернут более 19 тысяч детей, которые были незаконно вывезены в период полномасштабной войны.

Сейчас в списке государств-спонсоров терроризма, согласно законодательству США, находятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

"Попасть в этот список сложно, но Россия уже заслужила быть в нем. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить и проголосовать за это, и мы хотим запустить этот процесс уже сейчас", - заявил Грэм.

Он также намерен призвать лидеров обеих партий обсудить и проголосовать за инициативу уже в ближайшее время.

Новые санкции за отказ от мира

Одновременно Грэм продвигает отдельный двухпартийный санкционный законопроект, который уже имеет более 80 соавторов.

Он предусматривает введение экономических санкций против России в случае отказа Путина от переговоров с Украиной, а также устанавливает 500% тариф на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

В четверг Грэм сообщил журналистам, что провел "очень хороший разговор" с Белым домом. По его словам, большинство разногласий урегулированы, и "уже на следующей неделе сообщу вам, где мы точно находимся".

Готовность к голосованию

Грэм также заявил, что намерен провести переговоры с лидером республиканского большинства Джоном Туном о вынесении законопроекта на голосование. Тун констатировал рост заинтересованности в принятии этого документа.

"Мы пытаемся создать еще один фронт против путинской России", - подчеркнул сенатор, комментируя новую инициативу.

По словам Грэма, Россия вторглась в Украину и похитила более 19 546 украинских детей.

"Какой правильный ответ? Действовать. Мир должен перестать бездействовать и сделать это неприемлемым", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против России после атаки российскими дронами Польши. Инцидент вызвал волну критики в адрес России со стороны демократов и республиканцев.

Однако Трамп пока что отказывается вводить прямые ограничительные меры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки