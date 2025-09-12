США могут признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма: в чем причина

Сенаторы республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь, демократ Эми Клобучар и республиканка Кэти Бритт в четверг представили новый законопроект, направленный на усиление давления на Россию.

Документ предусматривает признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма в случае, если они не вернут более 19 тысяч детей, которые были незаконно вывезены в период полномасштабной войны.

Сейчас в списке государств-спонсоров терроризма, согласно законодательству США, находятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

"Попасть в этот список сложно, но Россия уже заслужила быть в нем. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить и проголосовать за это, и мы хотим запустить этот процесс уже сейчас", - заявил Грэм.

Он также намерен призвать лидеров обеих партий обсудить и проголосовать за инициативу уже в ближайшее время.

Новые санкции за отказ от мира

Одновременно Грэм продвигает отдельный двухпартийный санкционный законопроект, который уже имеет более 80 соавторов.

Он предусматривает введение экономических санкций против России в случае отказа Путина от переговоров с Украиной, а также устанавливает 500% тариф на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

В четверг Грэм сообщил журналистам, что провел "очень хороший разговор" с Белым домом. По его словам, большинство разногласий урегулированы, и "уже на следующей неделе сообщу вам, где мы точно находимся".

Готовность к голосованию

Грэм также заявил, что намерен провести переговоры с лидером республиканского большинства Джоном Туном о вынесении законопроекта на голосование. Тун констатировал рост заинтересованности в принятии этого документа.

"Мы пытаемся создать еще один фронт против путинской России", - подчеркнул сенатор, комментируя новую инициативу.

По словам Грэма, Россия вторглась в Украину и похитила более 19 546 украинских детей.

"Какой правильный ответ? Действовать. Мир должен перестать бездействовать и сделать это неприемлемым", - подчеркнул он.