США могут признать РФ государством-спонсором терроризма, - Госдеп

Госдепартамент не исключает признания России государством-спонсором терроризма за совершенные преступления в ходе вторжения в Украину.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На вопрос сенатора Линдси Грэма о том, что Госдепартамент уже определился со своей позицией и никогда не признает Россию страной-спонсором терроризма, Блинкен ответил: "Никогда не говори никогда".
Стоит отметить, что согласно американскому законодательству, Госдепартамент обладает правом вносить государства в перечень стран-спонсоров терроризма, а также исключать их.
Ранее в марте Блинкен заявлял, что внесение РФ в данный перечень может повлечь нежелательные последствия.
Напомним, Верховная Рада в годовщину российского вторжения призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию государством-спонсором терроризма.
К тому же, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, признание России государством-спонсором терроризма уже оказывает существенное влияние на ее внешнюю политику, в частности в экономической сфере.
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