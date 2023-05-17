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США можуть визнати РФ державою-спонсором тероризму, - Держдеп

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держдепартамент не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На питання сенатора Ліндсі Грема про те, що Держдепартамент вже визначився зі своєю позицією і ніколи не визнає Росію країною-спонсором тероризму, Блінкен відповів: "Ніколи не говори ніколи".

Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, Держдепартамент має право вносити держави до переліку країн-спонсорів тероризму, а також виключати їх.

Раніше в березні Блінкен заявляв, що внесення РФ до цього переліку може спричинити небажані наслідки.

Нагадаємо, Верховна Рада у річницю російського вторгнення закликала парламенти інших країн визнати геноцид українців, а Росію державою-спонсором тероризму.

До того ж, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, визнання Росії державою-спонсором тероризму вже істотно впливає на її зовнішню політику, зокрема в економічній сфері.

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Сполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен