США можуть визнати РФ державою-спонсором тероризму, - Держдеп

Держдепартамент не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
На питання сенатора Ліндсі Грема про те, що Держдепартамент вже визначився зі своєю позицією і ніколи не визнає Росію країною-спонсором тероризму, Блінкен відповів: "Ніколи не говори ніколи".
Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, Держдепартамент має право вносити держави до переліку країн-спонсорів тероризму, а також виключати їх.
Раніше в березні Блінкен заявляв, що внесення РФ до цього переліку може спричинити небажані наслідки.
Нагадаємо, Верховна Рада у річницю російського вторгнення закликала парламенти інших країн визнати геноцид українців, а Росію державою-спонсором тероризму.
До того ж, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, визнання Росії державою-спонсором тероризму вже істотно впливає на її зовнішню політику, зокрема в економічній сфері.
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