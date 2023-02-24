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Рада в годовщину вторжения призвала страны признать Россию спонсором терроризма

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 13:38
Рада в годовщину вторжения призвала страны признать Россию спонсором терроризма Фото: Рада призвала признать Россию спонсором терроризма 24 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада в годовщину российского вторжения призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию - государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Народные депутаты сегодня поддержали постановку №9034 об обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам демократических государств и международных организаций по случаю годовщины начала полномасштабной захватнической войны. Документ поддержали 313 парламентариев.

Рада призывает другие парламенты:

  • усилить политическую, военную, финансовую, экономическую, энергетическую, гуманитарную и другую помощь;
  • предоставить современное вооружение, в том числе танки, самолеты и дальнобойные ракеты;
  • усилить санкции против России;
  • поддержать формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским;
  • признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия - геноцидом украинского народа;
  • создать глобальную платформу для оценки ущерба, нанесенного РФ окружающей среде;
  • помочь привлечь к ответственности российских военных преступников;
  • создать механизмы конфискации российских активов.

Напомним, сегодня Великобритания ввела новые санкции против России, в том числе против руководства "Росатома" и оборонных компаний.

Также США в годовщину вторжения объявили о новом пакете помощи на 2 млрд долларов и ввели новые санкции против РФ.

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