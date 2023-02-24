Рада в годовщину вторжения призвала страны признать Россию спонсором терроризма
Верховная Рада в годовщину российского вторжения призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию - государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Народные депутаты сегодня поддержали постановку №9034 об обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам демократических государств и международных организаций по случаю годовщины начала полномасштабной захватнической войны. Документ поддержали 313 парламентариев.
Рада призывает другие парламенты:
- усилить политическую, военную, финансовую, экономическую, энергетическую, гуманитарную и другую помощь;
- предоставить современное вооружение, в том числе танки, самолеты и дальнобойные ракеты;
- усилить санкции против России;
- поддержать формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским;
- признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия - геноцидом украинского народа;
- создать глобальную платформу для оценки ущерба, нанесенного РФ окружающей среде;
- помочь привлечь к ответственности российских военных преступников;
- создать механизмы конфискации российских активов.
Напомним, сегодня Великобритания ввела новые санкции против России, в том числе против руководства "Росатома" и оборонных компаний.
Также США в годовщину вторжения объявили о новом пакете помощи на 2 млрд долларов и ввели новые санкции против РФ.
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