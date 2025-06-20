Россия возобновила атаки на энергетику Украины, - Галущенко
Россия на минувшей неделе возобновила масштабные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Пока что угроз отключений света нет, но ситуация может измениться.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в парламенте, которой транслирует нардеп Алексей Гончаренко в Youtube.
Министр сообщил, что сейчас энергосистема работает в стабильном режиме, что ощущают потребители.
"Но, безусловно, ситуация сложная. Прежде всего это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в прошлом году и в этом году. К сожалению, сейчас атаки возобновились, масштабные атаки были на прошлой неделе и ежедневные атаки на соответствующие оборудования в прифронтовых регионах", - сказал он.
Подготовка к отопительному сезону
В то же время Галущенко заявил, что Украина закупает газ для электроэнергии, имеет запасы угля. "Так же мы имеем на сегодня ресурсы и резервы ядерного топлива, чтобы спокойно пройти следующий отопительный сезон.
Министр рассказал, что ключевую нагрузку в отопительный сезон будет нести атомная генерация, которая в пиковые моменты генерировала до 60% всей электроэнергии. Плановые ремонты АЭС спланировали таким образом, чтобы в течение зимы все девять блоков, которые есть на подконтрольной территории Украины работали полным составом.
Галущенко напомнил, что тепловая генерация в значительной степени повреждена в результате российских атак в прошлом году. Но ремонтная кампания продолжается, и значительная часть из разрушенных 10 гВт восстановлена.
Гидроэнергетика также повреждена. "Но к началу отопительного сезона мы выйдем на плановую мощность", - сказал он.
Свет зимой
Галущенко отметил, что по состоянию на сегодня нет угрозы для отключений света зимой. "Понятно, что возобновление массированных ударов может повлиять на работу генерации и передачи, и распределения электроэнергии", - сообщил министр.
Он напомнил, в течение прошлого года было 33 удара по энергетике Украины, "это тысячи ракет, десятки тысяч дронов".
Подготовка правительства к зиме
В конце мая Кабмин создал Штаб по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов. Его возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Кроме того, в июне Кабинет министров утвердил комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Речь идет о ремонтах, создании запасов топлива, подготовке домов, больниц.
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