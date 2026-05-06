США могут возобновить бомбардировки Ирана, Трамп поставил ультиматум

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай непосредственно передать министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, который находится в Пекине, что продолжение вражды в Ормузе приведет к глобальной изоляции Тегерана.

По мнению американского чиновника, блокада морских путей Ираном вредит и китайской экономике, что может стать важным рычагом влияния.

Между тем из-за военно-морской блокады США Тегеран уже начал сокращать добычу нефти. Несмотря на ограничения торговли, Иран оказался относительно подготовленным к такому экономическому давлению.

В то же время на дипломатическом уровне появился определенный прогресс - представители Соединенных Штатов и Ирана приблизились к подписанию одностраничного меморандума о завершении войны на Ближнем Востоке.