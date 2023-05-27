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В США назвали новый крайний срок повышения лимита госдолга

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Суббота 27 мая 2023 03:46
В США назвали новый крайний срок повышения лимита госдолга Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Минфине США назвали новый крайний срок для повышения лимита государственного долга – 5 июня. В случае, если добиться согласия на это не удастся, страну ждет дефолт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

В новом письме Конгрессу США министр финансов Джанет Йеллен заявила, что крайний срок продвинулся до 5 июня.

"Основываясь на последних доступных данных, мы теперь оцениваем, что у казначейства нет ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до 5 июня", - написала она в письме.

Член палаты представителей Патрик МакГенри заявил, что новый крайний срок все равно требует срочности заключения соглашения между Конгрессом и президентом США Джо Байденом. Он заявил, что "соглашение близко".

Переговоры продолжались и 26 мая. После них Байден тоже заявил, что стороны "близки к заключению соглашения".

Угроза дефолта в США

Предыдущий крайний срокповышения лимита госдолга США был 1 июня. После наступления (теперь нового) этого срока страну ожидает дефолт, если между обеими сторонами не будет заключено соглашение.

Да, без ее принятия, правительство не сможет одалживать деньги для покрытия расходов, и в целом это скажется на финансовых рынках и прыжке процентных ставок.

В настоящее время ведутся переговоры между президентом-демократом и конгрессменами-республиканями. Ранее Байден заявлял, что им удается добиваться определенного прогресса.

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