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США могут разорвать соглашение о научном сотрудничестве с Китаем, - Reuters

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Понедельник 19 июня 2023 01:37
США могут разорвать соглашение о научном сотрудничестве с Китаем, - Reuters Фото: США могут разорвать соглашение о научном сотрудничестве с Китаем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Белом доме ведутся дискуссии касательно соглашения с Китаем о сотрудничестве в научно-технической области. Правительство США может пересмотреть его условия, или даже отказаться от продления соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сторонники продления документа убеждены, что в случае его разрыва приостановится академическое и коммерческое сотрудничество. Противники же считают, что взаимодействие конкурирующих стран в этой области не имеет смысла.

Ряд членов правительства склоняются к пересмотру условий соглашения. В частности, предлагается договориться о гарантиях безопасности, связанных с промышленным шпионажем, а также о взаимном обмене данными.

Соглашение о научном сотрудничестве между двумя странами было подписано в 1979 году. В тот же год Китай и США установили дипломатические отношения. С того времени договор продлевался каждые пять лет.

Визит Госсекретаря США в Китай

Дискуссии о разрыве соглашения велись в Белом доме на фоне первого за пять лет визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Он должен был посетить Китай еще в феврале этого года, однако визит пришлось перенести, поскольку над Соединенными Штатами выявили китайский воздушный шар, который мог шпионить за американскими военными объектами. Однако его визит в поднебесную состоялся только сейчас.

Известно, что переговоры между Блинкеном и Цинь проходили более 5 часов, по итогу которых Блинкен пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон для продолжения переговоров.

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