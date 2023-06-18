Первые переговоры Блинкена и главы МИД Китая длились более 5 часов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Их переговоры проходили более пяти часов в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Блинкен отправился в Пекин с визитом, чтобы вернуть напряженные отношения между США и Китаем в прежнее русло и затронуть такие темы, как война в Украине.

Первая встреча Блинкена со своим коллегой-дипломатом завершилась через пять с половиной часов. Затем он перешел к рабочему ужину.

Официальные представители обоих правительств не возлагали больших надежд на этот визит, но Блинкен поклялся поднять "нашу очень реальную озабоченность по целому ряду вопросов", включая вторжение России.

Энтони Блинкен - первый госсекретарь, посетивший Китай за последние пять лет, и самый высокопоставленный чиновник США, совершивший такую поездку с момента вступления в должность президента Джо Байдена.

Визит Блинкена в Китай

Блинкен должен был посетить Пекин еще в феврале этого года, однако визит пришлось перенести, поскольку над Соединенными Штатами выявили китайский воздушный шар, который мог шпионить за американскими военными объектами.

Тогда воздушный шар сбили, но между странами на этом фоне выросла напряженность. Пекин отрицал обвинения в сборе секретной информации. По данным американских СМИ, в аэростате все же нашли оборудование, при помощи которого мог происходить сбор данных.

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