США можуть розірвати угоду про наукову співпрацю з Китаєм, - Reuters

У Білому домі тривають дискусії щодо угоди з Китаєм про співпрацю у науково-технічній галузі. Уряд США може переглянути її умови, або навіть відмовитись від продовження угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прихильники продовження документа переконані, що у разі його розриву призупиниться академічна та комерційна співпраця. Противники вважають, що взаємодія конкуруючих країн у цій галузі не має сенсу.

Ряд урядовців схиляються до перегляду умов угоди. Зокрема, пропонується домовитися про гарантії безпеки, пов'язані з промисловим шпигунством, а також про взаємний обмін даними.

Угода про наукове співробітництво між двома країнами була підписана у 1979 році. Того ж року Китай та США встановили дипломатичні відносини. З того часу договір продовжувався кожні п'ять років.

Візит Держсекретаря США до Китаю

Дискусії про розірвання угоди велися у Білому домі на тлі першого за п'ять років візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Він мав відвідати Китай ще в лютому цього року, проте візит довелося перенести, оскільки над Сполученими Штатами виявили китайську повітряну кулю, яку могла шпигувати за американськими військовими об'єктами. Однак його візит до піднебесної відбувся лише зараз.

Відомо, що переговори між Блінкеном і Цінь проходили понад 5 годин, за підсумками яких Блінкен запросив міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана до Вашингтона для продовження переговорів.