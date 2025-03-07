США могут ослабить энергетические санкции против РФ в случае мирного соглашения, - Reuters

США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против России. Это возможно в случае подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание со ссылкой на два источника пишет, что Белый дом попросил Министерство финансов изучить варианты ослабления энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине.
Собеседники Reuters уточнили, что такая работа Минфина позволит США быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения. Но США не будут отменять санкции без уступок со стороны России.
Источники издания отмечают, что администрация Трампа хочет иметь возможность быстро отменить санкции и избежать задержек из-за недостаточной подготовки.
Стоит заметить, что санкции против России в сфере энергетики направлены на то, чтобы ограничить основной источник дохода для страны-агрессора. В частности, Запад ввел "потолок цен" на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.
Напомним, ранее Reuters писало, что США готовят план ослабления санкций против России. Речь об ограничениях против отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.
Белый дом попросил Госдеп и Минфин составить список антироссийских санкций, которые могут ослабить.
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